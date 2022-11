Auszeichnung in Potsdam

Auszeichnung in Potsdam Anklam ist Kommune des Jahres 2022 in Mecklenburg-Vorpommern

Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die Kommune des Jahres 2022 in Mecklenburg-Vorpommern. Bürgermeister Michael Galander (Initiativen für Anklam) nahm die Auszeichnung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes am Donnerstag in Potsdam entgegen, wie die Sparkasse Vorpommern mitteilte.