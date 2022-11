Volleyball SSC vor Spiel in Stuttgart: „Uns muss man erst mal schlagen“

Volleybälle liegen in einer Halle.

Zweiter gegen Dritter statt Spitzenreiter gegen Titelverteidiger: Weil sich der SC Potsdam auf den ersten Rang der Volleyball-Bundesliga geschmettert hat, wird die Partie des SSC Palmberg Schwerin bei Allianz MTV Stuttgart am Samstag (18.00 Uhr) nur zu einem Verfolger-Duell. Doch die Platzierungen in der aktuellen Tabelle sind für Cheftrainer Felix Koslowski ohnehin kein Thema. „Stuttgart ist auch durch die Konstanz, die sie im Kader gehalten haben, der absolute Topfavorit“, sagte der Coach am Donnerstag.