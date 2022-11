Start-up gewinnt mit E-Heizsystem OSV-Unternehmerpreis

Potsdam/Roggentin (dpa/mv). Das Start-up Smart Grey Technologies aus Roggentin bei Rostock ist am Donnerstag mit dem Unternehmerpreis für Mecklenburg-Vorpommern des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) ausgezeichnet worden. Es habe die Ehrung für sein neues Elektro-Heizsystem erhalten, teilte das Unternehmen mit.

Die Flächenheizung bestehe aus Heizpaneelen, die an der Wand oder an der Decke eines Raumes installiert und via Handy gesteuert werden könnten. Die Trägerplatten würden am Schweriner Produktionsstandort mit einer dünnen, zum Patent angemeldeten Heizschicht bedruckt. Die Heizplatten könnten auch auf unverputzte Wände aufgebracht und anschließend gestrichen, tapeziert oder gefliest werden. Das Heizsystem werde durch Niederspannung versorgt.

Der Ostdeutsche Sparkassenverband vergibt seine Unternehmerpreise jährlich für jedes der ostdeutschen Bundesländer.

