CDU: Nach Brandaufklärung Entschuldigung von Esken bei Merz

Schwerin (dpa/mv). Nach der Aufklärung des Brandes einer Flüchtlingsunterkunft bei Wismar als mutmaßliche Tat eines Zündlers verlangt die CDU Mecklenburg-Vorpommern eine Entschuldigung der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken bei CDU-Chef Friedrich Merz. Esken hatte Merz kurz nach dem Brand mit Blick auf seine Äußerung über angeblichen Sozialtourismus ukrainischer Kriegsflüchtlinge beschuldigt, sich damit mitverantwortlich für Hass und Gewalt zu machen.

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Generalsekretär Daniel Peters twitterte am Donnerstag: „Den Nazi-Anschlag hat es nicht gegeben. Saskia Esken muss Friedrich Merz öffentlich und glaubwürdig um Verzeihung bitten.“

Am Mittwoch war ein Feuerwehrmann aus der Region unter dem dringenden Verdacht verhaftet worden, für den Brand der Flüchtlingsunterkunft sowie für mehrere weitere Brandstiftungen in der Gegend verantwortlich zu sein. Unmittelbar nach dem Feuer am 19. Oktober hatte die Polizei einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen, weil wenige Tage zuvor eine Hakenkreuz-Schmiererei am Eingangsschild der Unterkunft entdeckt worden war. Nunmehr verneint die Staatsanwaltschaft Schwerin einen politischen Hintergrund.

Esken hatte kurz nach dem Großbrand vor vier Wochen mit Blick auf Merz gesagt: „Wer Kriegsflüchtlinge fern aller Fakten als Sozialtouristen verleumdet, muss sich fragen lassen, welchen Anteil er hat an Hass und Hetze, die später in Gewalt mündet.“ Merz hatte sich für seine Äußerung entschuldigt und sie als „unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems“ bezeichnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern