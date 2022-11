Kreis Vorpommern-Greifswald Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner in Notunterkunft

Nach einem Wohnungsbrand ist ein Mehrfamilienhaus in Lübs bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) vorerst unbewohnbar. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in dem Gebäude aus. Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und kamen in einer Notunterkunft in dem Dorf unter. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, die Schadenshöhe sei aber noch unklar. Ein Zeuge habe angegeben, dass das Feuer von einem elektrisch betriebenen Nachtspeicherofen ausgegangen sein soll. Die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob ein Brandgutachter die Ursache für das Feuer genauer untersuchen soll. Verletzt wurde niemand.