Greifswalder Moorexperten bei Weltklimakonferenz

Greifswald/Scharm el Scheich (dpa/mv). Greifswalder Moorexperten stellen am Rande der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich Daten zum Zustand der weltweiten Moore vor. Zusammen mit Partnern werde das Greifswald Moor Centrum (GMC) bei einer Veranstaltung am Donnerstag zudem Maßnahmen zum Schutz der Moore empfehlen, teilte das GMC am Vortag mit.

Moore bedecken den Angaben zufolge lediglich drei bis vier Prozent der Landoberfläche der Erde. Sie enthielten aber doppelt so viel Kohlenstoff wie in der gesamten Waldbiomasse der Erde stecke. „Werden Moorböden entwässert, gelangt dieser als CO2 in die Atmosphäre“, hieß es. Für die Erreichung der globalen Klimaziele spielten die Moore daher ein wichtige Rolle. Viele Moore wurden seit langer Zeit entwässert, um die Flächen etwa für die Landwirtschaft zu nutzen.

Das GMC fordert unter anderem, Entwässerungen zu verhindern sowie finanzielle Anreize zur Wiederherstellung von Mooren. An der Datensammlung hätten 226 Experten aus 54 Ländern mitgewirkt. Das GMC diene als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in allen Moorfragen - lokal und weltweit.

