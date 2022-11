Marteria stellt im Amazonas gedrehten Dokumentarfilm vor

Der Rapper Marteria (39) hat im Amazonas einen Dokumentarfilm gedreht. „Der Amazonas Job - Der Wald ist nicht genug“ sei in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Plant for Future“ entstanden, teilte der Künstler auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Am Donnerstag soll der Film im Volkstheater Rostock Premiere feiern. „Warum wir dort waren und was wir genau gemacht haben, erfahrt ihr am 17. und 18. November bei der Premiere“, schrieb Marteria auf Instagram.