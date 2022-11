Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall in Rostock-Toitenwinkel schwer verletzt worden. Ein Auto habe ihn am Dienstagnachmittag erfasst, als er aus dem Bus steigen und die Straße überqueren wollte, teilt die Polizei Rostock mit. Der Neunjährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.