Auto fährt gegen Bushaltestelle: Toter und Schwerverletzter

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 110 bei Gnoien (Landkreis Rostock) ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto der Männer am Dienstagabend von der Straße ab und stieß gegen eine Bushaltestelle, wie die Polizei mitteilte. Andere Autos waren demnach nicht an dem Unfall beteiligt. Der 38-jährige Fahrer erlag laut Polizei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Sein ebenfalls 38-jähriger Beifahrer wurde in eine Rostocker Klinik gebracht. Die B110 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.