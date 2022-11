Bei Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse drohen Hürden

Trotz Fachkräftemangels drohen Ausländern, die Berufsabschlüsse anerkannt haben möchten, in Mecklenburg-Vorpommern und anderen ostdeutschen Bundesländern offenbar neue Hürden. Nach Angaben aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium wird es nach jetzigem Stand vom kommenden Jahr an kein flächendeckendes Beratungsangebot zur Anerkennung von ausländischen Qualifikationen mehr geben. „Die bisherigen gut greifenden Beratungsstrukturen werden nicht mehr im notwendigen Maße bereitstehen“, schrieb Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) an das zuständige Bundesarbeitsministerium, wie ein Sprecher mitteilte.