Mutmaßlicher Dreifachmörder von Rövershagen vor Gericht

Vor dem Rostocker Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen 27 Jahre alten Mann begonnen, der im Februar dieses Jahres seine Eltern und seine Schwester ermordet haben soll. Als Tatwaffe nutzte er laut Anklage in allen drei Fällen in einem Einfamilienhaus in Rövershagen bei Rostock eine Armbrust und eine Machete. Die Leichen soll er später in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke, in zwei Fällen Mord zur Verdeckung einer Straftat und in einem Fall zusätzlich Mord aus niedrigen Beweggründen vor. In Vernehmungen hatte sich der Deutsche geständig gezeigt. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.