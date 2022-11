Mann im Streit erstochen: Angeklagter schweigt

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) schweigt der Angeklagte vor Gericht. Der 39-Jährige lehnte es am Dienstag zum Auftakt der Verhandlung am Landgericht Neubrandenburg ab, sich zu der Anklage zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen Totschlag und schwere Brandstiftung vor.

Eine Ausgabe der Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal.

Der Neustrelitzer soll einen 60-jährigen Bekannten, bei dem er kurze Zeit gewohnt hatte, im Juni erstochen haben. Beide Männer sollen vorher Alkohol getrunken und in Streit geraten sein. Nach der Tat habe er das Messer in der Küche abgewaschen, dort Feuer gelegt und sei gegangen, heißt es in der Anklage.

Das Opfer wurde demnach in den Hals gestochen und verblutete. Der Brand erlosch von allein. Die Feuerwehr entdeckte den Toten. Der Angeklagte war kurze Zeit später nach Hinweisen gefasst worden. Ein Urteil soll Anfang Dezember fallen.

