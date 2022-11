Diebe stehlen fast halbe Tonne Kabel von Baustelle in Zingst

Unbekannte haben einer Firma in Zingst (Vorpommern-Rügen) knapp eine halbe Tonne Elektrokabel gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Diebstahl auf einer Baustelle des Ostseebades vermutlich am Wochenende und wurde am Montag angezeigt. Nach ersten Ermittlungen wurden knapp 400 Meter des Buntmetallkabels entwendet, die in einer Tiefgarage lagerten. Bauarbeiter bemerkten den Klau, als sie wieder zur Arbeit kamen. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib der Beute, unter anderem von Schrotthändlern der Region.