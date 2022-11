Glöckner: Hansa-Verstärkung bei „realistischem Highlight“

Patrick Glöckner plant nicht, den Kader des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock in der Winterpause aufzustocken. Der neue Trainer der Mecklenburger sagte der „Ostseezeitung“ (Dienstag) in einem Interview: „Im Großen und Ganzen nicht, denke ich.“ Der 45-Jährige, der am 7. November die Nachfolge des freigestellten Jens Härtel angetreten hat, ergänzte aber: „Falls ein realistisches Highlight auf den Markt kommt, kann man da schon noch mal drüber nachdenken.“

Rostock (dpa/mv). Patrick Glöckner plant nicht, den Kader des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock in der Winterpause aufzustocken. Der neue Trainer der Mecklenburger sagte der „Ostseezeitung“ (Dienstag) in einem Interview: „Im Großen und Ganzen nicht, denke ich.“ Der 45-Jährige, der am 7. November die Nachfolge des freigestellten Jens Härtel angetreten hat, ergänzte aber: „Falls ein realistisches Highlight auf den Markt kommt, kann man da schon noch mal drüber nachdenken.“

Die Rostocker verbringen die WM- und Winterpause nach dem 1:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig mit 21 Punkten auf dem neunten Platz, haben aber nur vier Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Um den Ligaverbleib macht sich Glöckner aber keine großen Sorgen. Die Mannschaft sei „in der Lage, die Klasse zu halten und die Ziele zu erreichen. Ich glaube schon, dass wir noch eine Entwicklung nehmen können, in die Richtung, die der Verein sehen möchte.“

Der 45-Jährige kündigte an, das Gespräch mit den von Härtel suspendierten Ridge Munsy und Thomas Meißner zu suchen: „Ich werde mich mit ihnen austauschen und dann denke ich schon, dass die Tür offen ist. Es sieht danach aus, dass sie wieder zurückkommen werden.“ Fest steht für den Coach aber auch: „Wer nicht an sich arbeiten will oder sich hängen lässt, ist bei mir an der falschen Adresse.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern