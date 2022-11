Rinderstall nördlich von Neubrandenburg abgebrannt

In Groß Teetzleben nördlich von Neubrandenburg ist ein ehemaliger Rinderstall abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen und am frühen Morgen von einem Anrufer entdeckt und gemeldet worden. Acht Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass das etwa 20 Meter lange Gebäude am Ortsrand, in dem noch ein Traktor abgestellt gewesen sein soll, niederbrannte. Der Brandschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden, Tiere auch nicht.