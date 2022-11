Experte: Holzstaub sorgte für Brand in Holzheizkraftwerk

Die Ursache für den Brand in einem Holzheizkraftwerk in Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am Freitag ein Millionenschaden entstand, ist laut Polizei geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hat sich nach Einschätzung des Brandgutachters in dem Holzhackschnitzel-Lager des Kraftwerks wohl Holzstaub entzündet. Das Feuer entstand demnach durch eine Holzstaubexplosion und war zuerst in einer etwa 30 Meter langen Lagerhalle ausgebrochen, in dem auch ein Teleskoplader stand. Die Flammen griffen auf eine zweite Halle daneben über.