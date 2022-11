SSC-Coach Koslowski nach Pokal-Sieg mit Lob für Gegner

Volleybälle liegen in einer Halle.

Bundesliga-Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin muss nach dem Sieg im Achtelfinale um den DVV-Pokal nun in der Runde der besten acht Teams beim Ligakonkurrenten VC Wiesbaden antreten. Die Partie findet am 26. November (19.00 Uhr) statt. Das Weiterkommen hatten die Mecklenburgerinnen am Sonntag mit einem ungefährdeten 3:0 (25:13, 25:10, 25:10) beim Zweitligisten SSC Freisen bewerkstelligt.