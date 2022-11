Klebeband quer über Straße gespannt: Auto beschädigt

Die Polizei in Grimmen (Vorpommern-Rügen) ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, weil in der Nacht zum Montag Klebe- und Absperrband quer über eine Straße gespannt worden sind. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde der Vorfall kurz nach Mitternacht bekannt. Ein Autofahrer fuhr trotz Bremsens in die Absperrung auf der Hauptstraße im Stadtzentrum. Dabei sei die Stoßstange beschädigt worden. Die Polizei stellte die illegale Absperrung sicher und sucht nach Zeugen.