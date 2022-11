Schwesig: „Niemals ist Frieden selbstverständlich“

Mit einer Gedenkstunde zum Volkstrauertag erinnerte der Landtag Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag an die Opfer von Krieg und Gewalt in Deutschland und der Welt. „Aus den Schrecken des vergangenen Jahrhunderts erwachsen Verantwortung und Verpflichtung - für jeden von uns. Niemals ist Frieden selbstverständlich. Seit Februar dieses Jahres wird uns das jeden Tag schmerzhaft bewusst“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Dass es wieder Krieg mitten in Europa gebe, sei lange unvorstellbar gewesen, „aber es ist die Wirklichkeit, in der wir 2022 leben“.