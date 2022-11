SSC im Pokal gefordert: „Wichtigstes Spiel für uns“

Bundesliga-Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin will keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle beim Zweitligisten SSC Freisen im Achtelfinale um den deutschen Volleyball-Pokal aufkommen lassen. Obwohl das Team von Trainer Felix Koslowski nach dem Ligaspiel am vergangenen Mittwoch bei Rote Raben Vilsbiburg in Bayern nun für das Pokal-Duell am Sonntag (15.30 Uhr/Sport1) im Saarland erneut eine weite Reise auf sich nehmen muss, stellte der Coach am Freitag klar: „Das ist das bislang wichtigste Spiel für uns in dieser Saison, denn es ist eine K.o.-Runde. Und dieses Spiel wollen wir unbedingt gewinnen.“