Notstromaggregat samt Hänger gestohlen - Schaden 30.000 Euro

Ein Notstromaggregat im Wert von rund 30.000 Euro haben Unbekannte in Klink (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, stand der gelb-rote Hänger auf einer Baustelle an der Müritz. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Notstromaggregat mit einem zusätzlichen Schloss auf der eingezäunten Baustelle gesichert. Das hinderte die Diebe aber nicht daran, es in der Nacht zu Freitag zu der mehrere hundert Meter entfernten Bundesstraße 192 zu bugsieren und wegzuschaffen.