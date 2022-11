Die Narren sind los: Karnevalsauftakt auch in MV

Das närrische Treiben hat auch im Nordosten der Bundesrepublik begonnen. Um Punkt 11.11 Uhr feierten zahlreiche Karnevals-Anhänger in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag den Auftakt in die Session 2022/23. Bis zum Aschermittwoch am 22. Februar läuft nun das bunte Programm.

Rostock (dpa/mv). Das närrische Treiben hat auch im Nordosten der Bundesrepublik begonnen. Um Punkt 11.11 Uhr feierten zahlreiche Karnevals-Anhänger in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag den Auftakt in die Session 2022/23. Bis zum Aschermittwoch am 22. Februar läuft nun das bunte Programm.

Einen besonderen Auftritt hatten einmal mehr die Rostocker Seehunde vorbereitet, die sich schon seit 1988 dem Winterbaden in der Ostsee verschrieben haben. Teilweise bunt kostümiert stürzten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer in die Fluten. Die Seehunde treffen sich bei Wind und Wetter an jeden Wochenende vom letzten Sonnabend im September bis zum letzten Sonnabend im April zum Winterbaden.

Traditionsgemäß ging es auch in vielen Verwaltungsstellen närrisch zu. So übernahmen unter anderem in Schwerin, Rostock und Greifswald die Jecken, als ihnen symbolisch die Schlüssel der Rathäuser übergeben wurden.

Der zentrale Startschuss fiel in Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dort erwartete der Präsident des Karneval-Landesverbandes, Lutz Scherling, rund 200 Karnevalisten aus dem ganzen Nordosten. Im Verband sind 86 Clubs organisiert. Sie haben nach Scherlings Worten mehr als 7000 Mitglieder - davon gut 40 Prozent Kinder und Jugendliche.

