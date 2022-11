Betrunkener parkt zum Schlafen auf Autobahn

Einen gefährlichen und teuren Schlafplatz hat sich ein Autofahrer auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin ausgesucht. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, fiel Beamten am frühen Morgen ein unbeleuchteter Wagen auf der Standspur bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) auf. Der nicht abgesicherte Wagen hatte aber keine Panne, sondern der Fahrer schlief fest. Die Beamten weckten den 50-Jährigen und ließen ihn ins Atemalkohol-Messegerät pusten: Es zeigte 1,66 Promille an.