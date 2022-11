Bäderverband steht hinter geplantem Tourismusgesetz

Der Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das geplante Tourismusgesetz. Das Regelwerk, das tragfähige touristisch Strukturen etablieren soll, sei ein Novum in Deutschland, teilte der Verband anlässlich seiner jährlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag in Wustrow mit. Aus Sicht des Tourismusbeauftragten des Landes, Tobias Woitendorf, wird das Gesetz die Wirtschafts- und Tourismusbranche stärken.