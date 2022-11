2. Bundesliga Hansa bangt vor Spiel in Braunschweig um Pröger und Scherff

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bangt vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Eintracht Braunschweig um den Einsatz von Stürmer Kai Pröger und Verteidiger Lukas Scherff. „Beide konnten heute nicht trainieren. Wir müssen sehen, ob es für Samstag reicht“, sagte Hansa-Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag. Pröger und Scherff waren am Mittwochabend im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) frühzeitig ausgewechselt worden.