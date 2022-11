Länderjustiz unterstützt Forderung nach mehr Geld vom Bund

Die obersten Gerichte der Länder stellen sich hinter die Forderung der Justizministerkonferenz nach mehr Geld zur Stärkung der Justiz. Die in den kommenden Jahren zu bewältigenden, erheblichen Herausforderungen „erfordern nach wie vor eine personelle Verstärkung in allen Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit“, erklärte der Präsident des Oberlandesgerichts Rostock, Kai-Uwe Theede, am Donnerstag. Hierzu zähle die Digitalisierung, die Zunahme der Organisierten Kriminalität, aber auch die Anzeigepflicht für Hasskriminalität im Internet.