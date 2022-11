Brauchtum 20-Meter-Tanne zur Vorweihnachtszeit in Rostock aufgestellt

Rostock ist für die Weihnachtszeit gerüstet: Am Donnerstag wurde am Kröpeliner Tor der traditionelle Weihnachtsbaum in der Hansestadt aufgestellt. Im Schatten der etwa 20 Meter hohen Küstentanne wird vom 21. November bis zum 22. Dezember der Rostocker Weihnachtmarkt abgehalten.