SSC nach Sieg in Vilsbiburg: „Einfache Sachen gut gemacht“

Bei den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin läuft derzeit alles nach Wunsch. Drei Spiele hat das Team von Trainer Felix Koslowski in der Bundesliga bislang absolviert und steht nach dem 3:0 (25:14, 25:15, 25:13) am Mittwochabend im Topduell bei den Rote Raben Vilsbiburg nicht nur weiter an der Tabellenspitze, sondern weist als einziges Team auch noch keinen Satzverlust auf. „Wir haben die einfachen Sachen richtig gut gemacht. Wir haben gute High-Ball-Sets gemacht und dann konnten wir aus allen Bällen scoren“, lautete der Fachkommentar von Kapitän Anna Pogany zum einseitigen Duell. Sollten mal Phasen auftreten, in denen es nicht läuft, sieht Pogany kein Problem: „Es macht uns aus, dass wir aus schwierigen Situationen in unser System kommen.“