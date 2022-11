Landkreis Ludwigslust-Parchim Bagger im Wert von 100.000 Euro in Westmecklenburg gestohlen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim fahndet nach einem gestohlenen Bagger. Das Großgerät im Wert von rund 100.000 Euro ist von einer Baustelle in Dreilützow verschwunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Als Tatzeit wurde Dienstagabend bis Mittwochfrüh angegeben. Unklar sei noch, ob die Diebe mit dem Bagger selbst geflohen sind oder dafür sogar ein größeres Transportgerät - wie einen Tieflader - in der Nähe abgestellt hatten. Dreilützow liegt bei Wittenburg nördlich der Autobahn 24 Berlin-Hamburg.