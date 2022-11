Volleyball-Bundesliga Schwerin nach klarem Sieg in Vilsbiburg weiter obenauf

Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung eines Volleyballs.

Mit einem unerwartet klaren Erfolg haben die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ihre Tabellenführung in der Bundesliga behauptet. In ihrem dritten Saisonspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Mittwoch bei den zuvor ebenfalls zweimal siegreichen Rote Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:14, 25:15, 25:13) durch und bleibt damit als einziges Team weiterhin ohne Satzverlust.