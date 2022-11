Stralsunder Werft: Weiterer Pächter will Schiffe reparieren

Auf dem ehemaligen Werftgelände der insolventen Gruppe MV-Werften in Stralsund siedelt sich ein weiteres Unternehmen an. Ab 2023 wolle das Unternehmen Strela Shiprepair GmbH in Stralsund Schiffe reparieren, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach will die Firma zum 1. Januar mit 35 Schiffbauern starten. Es handelt sich laut Stadt um den sechsten Pachtvertrag. Sie hatte das Gelände nach der Insolvenz von MV-Werften übernommen, um einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln.