Metallbolzen zu fest: Sanierung von Peenebrücke abgebrochen

Ein zwölf Zentimeter starker Stahlbolzen hat die Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Peene in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) durcheinander gebracht. Wie das Landesamt für Straßenbau am Mittwoch mitteilte, ließ sich der Bolzen trotz größter Anstrengungen seit Montag nicht lösen. So konnten die Zugstangen der Brücke nicht gelöst und auch nicht wie geplant gewechselt werden. Die Sanierung, die unter halbseitiger Sperrung der B110 eigentlich von Montag bis Freitag geplant war, sei abgebrochen worden.