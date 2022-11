Ausländische Fachkräfte: Interesse von Nordwestmecklenburg

Informationsveranstaltungen zur Integration ausländischer Fachkräfte stoßen bei Unternehmen in Nordwestmecklenburg auf großes Interesse. Wie die Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg (WFG NWM) am Mittwoch mitteilte, sei der vom Welcome Service Center des Kreises angebotene Workshop zur Anerkennung von Abschlüssen und dem Onboarding im Unternehmen bereits zum dritten Mal ausgebucht gewesen. Die Teilnehmer kommen demnach aus fast allen Branchen wie Handwerk, Pflege, produzierendem sowie Hotel- und Gaststättengewerbe.