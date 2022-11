Doppelhaus mit Reetdach abgebrannt: 170.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat ein schilfgedecktes Wohnhaus in Wegezin (Vorpommern-Greifswald) zerstört und einen hohen Schaden verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach der Brand am Mittwochvormittag aus und verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 170.000 Euro. Die beiden anwesenden Bewohner des Doppelhauses, ein 86-jähriger Mann und sein 58-jähriger Sohn, konnten rechtzeitig flüchten und verständigten die Feuerwehr, die die Flammen nach mehreren Stunden löschen konnte. Die Brandursache sei noch unklar. Nach ersten Ermittlungen soll ein Brandgutachter in den nächsten Tagen die abgekühlte Brandruine untersuchen und die Ursache bestimmen.