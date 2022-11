Diebe stehlen Katalysatoren und mehr: Schaden 30.000 Euro

Diebe mit Werkstatterfahrung haben bei einem Autohändler in Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) einen Schaden von rund 30.000 Euro angerichtet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurden in der Nacht bei etwa 26 Autos auf dem Betriebsgelände Abgaskatalysatoren und andere Fahrzeugteile von Fahrzeugen demontiert und gestohlen.