Theater und Orchester GmbH behält Führungsdoppel Müller/Bähr

Neustrelitz (dpa/mv). Eines der größten Mehrspartentheater in Mecklenburg-Vorpommern - die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz - setzt bei der Führungsspitze auf Kontinuität. Wie die GmbH am Mittwoch mitteilte, sind die Verträge für den Intendanten und Operndirektor Sven Müller und dessen kaufmännischen Geschäftsführer Malte Bähr um fünf Jahre bis 2029 verlängert worden. Das hätten Aufsichtsrat und Gesellschafter jetzt beschlossen. Beide leiten das Haus mit 204 Schauspielern und Mitarbeitern seit der Spielzeit 2019/20.

Zur GmbH gehören unter anderem das Ensemble von Musiktheater und Schauspiel mit 22 Beschäftigten sowie die Neubrandenburger Philharmonie mit 69 Musikern und Mitgliedern. Hauptspielstätten sind das Theater in Neustrelitz sowie Schauspielhaus und Konzertkirche in Neubrandenburg. Für die Spielzeit 2022/23 sind 18 Premieren im Musiktheater und im Schauspiel geplant. Als nächste Premiere steht die Oper „Eugen Onegin“ am 26. November an.

Zum Sommer 2023 wird mit dem 45-jährigen Maik Priebe zudem ein neuer Schauspielchef beginnen. Außerdem sucht die TOG einen neuen Generalmusikdirektor, da Sebastian Tewinkel seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern wollte. Vor der Corona-Pandemie kamen in einer Spielzeit der GmbH bis zu 120.000 Gäste zu den Aufführungen.

