Grundschule soll leerstehendes Einkaufszentrum beleben

Neubrandenburg (dpa/mv). Die Stadt Neubrandenburg will in ein teilweise leerstehendes Einkaufszentrum mit einer Grundschule neues Leben bringen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, muss die aus den 1970er Jahren stammende Plattenbauschule auf dem Datzeberg unter anderem wegen Brandschutzauflagen für mehrere Millionen Euro saniert werden. Während der Erneuerung der Elektro- und Heizungsanlagen ab 2024 könnten die derzeit 180 Grundschüler nicht im Gebäude bleiben. Damit der Stadtteil belebt bleibt, will die Stadt mehrere Etagen in einem knapp 200 Meter entfernten Einkaufszentrum anmieten.

„Wir können uns vorstellen, dort insgesamt einen Stadtteiltreff zu installieren“, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Das ginge auch mit Supermarkt im Erdgeschoss. Das Datze-Center stehe zu mehr als 50 Prozent leer. Für die Schüler bedeute der Umzug eine geringe Ortsveränderung, für den Stadtteil den Erhalt des Grundschulstandortes. Ein anderes geeignetes Gebäude gebe es dort nicht.

Witt bot zudem an, dass man Räume in dem in den 1990er Jahren gebauten Einkaufszentrum auch für zehn Jahre mieten könne. Dann könne man über die Zukunft der Plattenbauschule, die für rund 400 Mädchen und Jungen ausgelegt war, anders entscheiden.

In dem von Hochhäusern geprägten Stadtteil auf dem Datzberg wohnen rund 4000 Menschen, insgesamt hat Neubrandenburg rund 64.000 Einwohner. In vielen Kommunen im Osten Deutschlands entstanden nach 1990 ähnliche Einkaufszentren, die wegen der Probleme des Handels vielerorts unter Leerstand leiden.

