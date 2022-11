Landtag Mecklenburg-Vorpommern Erinnern an Pogrome von 1938, Revolution und an Mauerfall

Schwerin (dpa/mv). Der Landtag in Schwerin hat am Mittwoch in einer Feierstunde der Opfer der nationalsozialistischen Pogrome von 1938 gedacht. Zugleich wurden die Revolution von 1918 und der Mauerfall 1989 gewürdigt. „Der 9. November ist ohne jeden Zweifel ein komplexer und vielschichtiger Erinnerungstag und ein ambivalenter Gedenktag, der die dunkelsten und strahlendsten Momente der deutschen Demokratiegeschichte des 20. Jahrhunderts auf sich vereint“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse vor den Abgeordneten und Gästen der Veranstaltung. Es sei unumstößlicher Fakt, dass sowohl die Erinnerung an die Pogrome von 1938 als auch die Erinnerung an die friedliche Revolution und den Mauerfall wichtige Teile der Gedenk-Kultur sein müssten.

Hesse verwies auf die zahlreichen Gedenkveranstaltungen in Städten des Landes, mit denen der Opfer der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten gedacht werde. Mit diesen Veranstaltungen werde zugleich auch ein Zeichen der Solidarität mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gesetzt, die sich heute wieder öfter antisemitischen Anfeindungen und Übergriffen ausgesetzt sähen. Diesen Tendenzen müsse mit aller Entschiedenheit entgegengewirkt werden. „Demokratie ist kein Selbstzweck und kein Selbstverständnis, sondern eine Freiheit, für die wir immer wieder einstehen müssen“, sagte Hesse.

Landesrabbiner Yuriy Kadnykov betonte in seiner Rede, dass es nicht auf Ankündigungen, sondern auf Taten ankomme. Streit gehöre zu einer offenen Demokratie, doch müsse dieser friedlich ausgetragen werden. „Unsere Gelehrten haben alle Gefechte mit Worten ausgetragen, damit die Kanonen schweigen“, sagte er.

In einem von SPD, CDU, Linke und Grünen und FDP gemeinsam getragenen Antrag bekennen sich die Parteien „zur historischen und politischen Verantwortung für die deutsche Geschichte im Nationalsozialismus“. Redner der Fraktionen betonten, dass zu den Lehren gehöre, sich frühzeitig und entschieden Hass und Ausgrenzung entgegenzustellen. Aufklärungs- und Bildungsarbeit seien dabei wichtig. Die Bekämpfung des Antisemitismus in all seinen aktuellen Erscheinungsformen sei fortwährende Aufgabe, der sich die gesamte Gesellschaft stellen müsse, heißt es in dem Antrag.

Die AfD enthielt sich in der Abstimmung zum Antrag. Kritik übte sie zuvor an Formulierungen zum israelbezogenen Antisemitismus. Zudem dürfe nicht jeder, der heute nichts mehr von der sogenannten Erbsünde der Deutschen wissen wolle, als Antisemit abgestempelt werden. „Eine Relativierung des Holcausts kann, muss aber nicht damit verbunden sein“, sagte der AfD-Abgeordnete Horst Förster.

Von den Nazis organisiert, hatten im November 1938 Schlägertrupps jüdische Geschäfte zerstört, Gotteshäuser in Brand gesetzt und Menschen umgebracht.

