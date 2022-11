Studie Glücksatlas: Menschen in MV am unzufriedensten

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind im bundesweiten Vergleich am wenigsten zufrieden. Das geht aus dem am Dienstag vorgestellten „Glücksatlas“ hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat.