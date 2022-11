Achtjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Gützkow (Vorpommern-Greifswald) ist ein achtjähriges Schulkind schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde die junge Radfahrerin am Morgen auf dem Schulweg von einem Auto erfasst. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Achtjährige beim Abbiegen an einer Kreuzung die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Die 43-jährige Autofahrerin habe den Wagen noch stark abgebremst und versucht, auszuweichen, den Zusammenstoß aber nicht vermeiden können. Das Kind kam in eine Klinik nach Greifswald.