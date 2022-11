Unbekannte lassen Güterzug entgleisen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Güterzugunfall am Hafen in Anklam (Vorpommern-Greifswald) wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Gesucht werden Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 3. November Verdächtiges bemerkt haben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Bei dem Unfall war ein mit mehreren Tonnen Splitt beladener Waggon des Zuges entgleist und musste mit großem Aufwand wieder auf die Schienen gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen sollen Unbekannte die Entgleisung verursacht haben. Allein der Schaden am Gleisbett wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.