Spitzenreiter SSC gefordert: „Wird Gradmesser für uns“

Mit zwei klaren Siegen im Rücken reisen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin zum Bundesliga-Spiel bei den Roten Raben Vilsbiburg und wollen dort ihre Tabellenführung verteidigen. Mit Blick auf das Duell am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die ebenfalls zweimal siegreichen Gastgeberinnen meinte Cheftrainer Felix Koslowski: „Ich kann die schwer einschätzen. Aber das wird ein echter Gradmesser für uns. Das ist ein Gegner, der physisch sehr viel Qualität mitbringt, sehr sprunggewaltig ist. Die haben Power.“

Schwerin (dpa/mv). Mit zwei klaren Siegen im Rücken reisen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin zum Bundesliga-Spiel bei den Roten Raben Vilsbiburg und wollen dort ihre Tabellenführung verteidigen. Mit Blick auf das Duell am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die ebenfalls zweimal siegreichen Gastgeberinnen meinte Cheftrainer Felix Koslowski: „Ich kann die schwer einschätzen. Aber das wird ein echter Gradmesser für uns. Das ist ein Gegner, der physisch sehr viel Qualität mitbringt, sehr sprunggewaltig ist. Die haben Power.“

Über die bisherigen Auftritte seiner Mannschaft sagte der Coach: „Was mir gefällt, das ist die gute Intensität, dass wir präsent und die Spielerinnen wach sind. Und dass wir auch in Situationen, in denen wir nicht gut in der Annahme waren, doch noch Druck im Angriff aufbauen konnten.“ Dass der SSC anders als nach dem Fehlstart im Vorjahr nach zwei Bundesliga-Partien zwei Siege aufweist, wollte Koslowski nicht zu hoch aufhängen. „Wir haben den Anspruch, immer zu gewinnen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern