Messerattacke wegen Schulden: Revision gegen Urteil

Ein vom Landgericht Stralsund zu zehn Jahren Haft verurteilter Autohändler will seine Strafe nicht akzeptieren. Wie eine Sprecherin des Landgerichtes am Dienstag mitteilte, hat der 33-Jährige Revision gegen das Urteil von Ende Oktober eingelegt. Damit müsse der Bundesgerichtshof die Verurteilung überprüfen.

Stralsund (dpa/mv). Ein vom Landgericht Stralsund zu zehn Jahren Haft verurteilter Autohändler will seine Strafe nicht akzeptieren. Wie eine Sprecherin des Landgerichtes am Dienstag mitteilte, hat der 33-Jährige Revision gegen das Urteil von Ende Oktober eingelegt. Damit müsse der Bundesgerichtshof die Verurteilung überprüfen.

Das Landgericht hatte den 33-Jährigen aus Greifswald wegen versuchten Mordes, versuchten Raubes und Körperverletzung schuldig gesprochen. Er habe aus Habgier und mit Heimtücke gehandelt. Die Verteidigung hatte keine Mordabsicht gesehen und wegen versuchten Raubes auf eine deutlich mildere Strafe plädiert.

Der 33-Jährige hatte eingeräumt, am 6. April zu einem früheren Kunden in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund gefahren zu sein. Der Autohändler, der wegen Schulden von rund 100 000 Euro Geld brauchte, wusste aufgrund von Verkaufsgesprächen, dass das Opfer eine größere Summe Bargeld zuhause hatte. Der Täter war mit einer Karnevalsmaske verkleidet. Nachdem das Opfer auf sein Klingeln die Tür geöffnet hatte, stach der Täter etwa 20 Mal zu.

Der 58-Jährige wehrte sich und schrie so laut, dass Nachbarn zu Hilfe kamen. Der maskierte Täter floh und wurde später in Greifswald gefasst. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Der 33-Jährige sagte vor Gericht, an Einzelheiten könne er sich nicht erinnern. Dem folgte das Gericht nach Anhörung eines Gutachters aber nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern