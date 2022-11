Mehr als 4000 Menschen bei Protesten gegen Energiepolitik

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend mehr als 4000 Menschen gegen die Energiepolitik des Bundes, gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und die hohen Preise durch die Inflation demonstriert. Wie Polizeisprecher sagten, gab es unter anderem in Schwerin, Wismar, Güstrow, Ludwigslust, Waren und Neubrandenburg größere Protestmärsche.