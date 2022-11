Höchster Anteil an Drogen- und Alkoholabhängigen in MV

Mecklenburg-Vorpommern ist der Krankenkasse Barmer zufolge das Flächenland mit dem höchsten Anteil Drogen- und Alkoholabhängiger an der Gesamtbevölkerung. Mit 25 Betroffenen je 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern liege die Rate 38 Prozent über dem Bundesschnitt, teilte die Barmer am Montag mit.

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern ist der Krankenkasse Barmer zufolge das Flächenland mit dem höchsten Anteil Drogen- und Alkoholabhängiger an der Gesamtbevölkerung. Mit 25 Betroffenen je 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern liege die Rate 38 Prozent über dem Bundesschnitt, teilte die Barmer am Montag mit.

Innerhalb des Bundeslandes sei Schwerin mit einem Wert von 36 am stärksten betroffen. Die Landeshauptstadt sei die am zweitstärksten belastete Region in Deutschland nach der Stadt Straubing in Bayern.

Für ihren Morbiditäts- und Sozialatlas hat die Barmer Daten stationärer und ambulanter Behandlungen ihrer Versicherten aus den Jahren 2018 bis 2020 ausgewertet. Die Daten sollen fortlaufend aktualisiert werden. Die Studie sei repräsentativ, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach. In MV hat die Barmer den Angaben zufolge 270.000 Versicherte, bundesweit 8,6 Millionen.

