Mann geht auf Nachbarn los und wird niedergestochen

Rostock (dpa/mv). Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist ein 27-jähriger Mann in Rostock niedergestochen und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hat sich die Schlägerei in der Wohnung eines 20-jährigen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dierkow ereignet. Der Ältere und der 20-Jährige sollen sich am Sonntag zunächst in sozialen Medien beleidigt haben, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei der 27-Jährige, der im gleichen Haus wohnt, mit einer Kleiderstange in der Hand zu dem 20-Jährigen gegangen.

Nachdem dieser die Wohnungstür geöffnet habe, sei es zu der Auseinandersetzung gekommen, wobei der 27-Jährige einen Stich in den Bauch bekam. Die Frau des mutmaßlichen Messerstechers rief die Rettungskräfte und die Polizei, die nun wegen Verdachts der Körperverletzung gegen beide Beteiligte ermittelt. Der 27-Jährige sei in einer Klinik operiert worden und nicht in Lebensgefahr.

