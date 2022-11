SSC nach zweitem Sieg Tabellenführer: „Guten Spirit gezeigt“

Nach dem klaren Erfolg im ersten Saison-Heimspiel der Volleyball-Bundesliga gab es für die Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin viel Lob von ihrem Cheftrainer. Doch Felix Koslowski zollte auch den Gegnerinnen Ladies in Black aus Aachen Anerkennung. „Aachen hat gezeigt, dass sie in diesem Jahr eine gute Mannschaft haben und jedem Gegner extrem gefährlich werden können. Sie haben uns alles abverlangt, aber meine Mannschaft hat gut reagiert“, sagte er am Samstagabend trotz des 3:0 (25:14, 25:19, 25:17) in Richtung der Gäste.

Schwerin (dpa/mv). Nach dem klaren Erfolg im ersten Saison-Heimspiel der Volleyball-Bundesliga gab es für die Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin viel Lob von ihrem Cheftrainer. Doch Felix Koslowski zollte auch den Gegnerinnen Ladies in Black aus Aachen Anerkennung. „Aachen hat gezeigt, dass sie in diesem Jahr eine gute Mannschaft haben und jedem Gegner extrem gefährlich werden können. Sie haben uns alles abverlangt, aber meine Mannschaft hat gut reagiert“, sagte er am Samstagabend trotz des 3:0 (25:14, 25:19, 25:17) in Richtung der Gäste.

Bereits im ersten Durchgang war dem Team aus Aachen vor 2000 Zuschauern der bessere Start gelungen. „Jeder war noch etwas zittrig in den ersten fünf Minuten“, gab Lina Alsmeier zu. Auch im zweiten Satz hatte erst einmal Aachen das Geschehen bestimmt. Die Gäste konnten sich sogar eine 12:5-Führung erspielen. Doch der SSC kämpfte sich zurück in die Partie, ließ sich den Gesamtsieg anschließend nicht mehr nehmen und eroberte mit dem 3:0-Erfolg vorläufig auch die Tabellenspitze nach zwei Spieltagen.

„Heute waren viele Emotionen im Spiel, alle waren ein bisschen aufgeregt vor so einer Kulisse. Alles ist perfekt hergerichtet und es lag an uns, einen gelungenen Abend daraus zu machen“, sagte Koslowski. „Wir haben einen guten Spirit gezeigt und mit der Halle zusammen diese Energie entwickelt, um die Punkte rauszuholen.“

Auch Lina Alsmeier war angetan von der Zuschauer-Unterstützung und der Atmosphäre in der erweiterten und modernisierten Palmberg Arena. „Es war mega zu sehen, wie voll und wie gelb die Halle war. Das gibt einem den gewissen Extrakick von Adrenalin“, sagte die Außenangreiferin. Die meisten Fans waren traditionell in Anlehnung an das Gelbe Trikot des SSC-Teams selbst mit gelben Hemden in die Halle gekommen.

