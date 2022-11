Handy-Akku kaputt: Garage abgebrannt

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Ein defektes Handy-Akku hat in Trollenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Garagenbrand mit einem Gesamtschaden von schätzungsweise 30.000 Euro verursacht. Das Feuer wurde am Samstagvormittag von Anwohnern gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zwar habe der Eigentümer noch versucht, den Brand selbst zu löschen, das sei ihm aber nicht gelungen. Das Feuer habe sich schließlich auf die gesamte Garage ausgebreitet. Die Feuerwehr habe den Brand aber schnell löschen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei es aufgrund eines technischen Defektes am Akku eines Handys zum Brandausbruch gekommen. Verletzt wurde niemand.