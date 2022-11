Trotz Hansa-Niederlage: Spiel und Fan-Fest für guten Zweck

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat sein Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Freitagabend verloren (0:1), doch es gibt einen Gewinner an der Ostseeküste: die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit der Fanszene Rostock hatte der Verein Spendenaktionen für die Einrichtungen organisiert.

Der Fan-Club „Revolte“ verkaufte rund um das Spiel einen Adventskalender zugunsten der Tafel. Als Dankeschön für ihren Einsatz hatte der FC Hansa ehrenamtliche Helfer der Tafel in Mecklenburg-Vorpommern zum Spiel eingeladen. Unter dem Motto „Wir machen die Kogge voll“ wurden vor dem Mannschaftsbus haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven, Kaffee und Tee sowie Hygiene- und Drogerieartikel gesammelt.

Die Mannschaft war gegen Sandhausen in einem Sondertrikot aufgelaufen. Die Shirts werden versteigert. Die anderen Trikots aus der Serie von 1000 Stück können im Online-Shop des FC Hansa erworben werden. Der Großteil des Erlöses geht an die Rostocker Tafel. Diese erhält zudem die Einnahmen an den Catering-Ständen vom Fan-Fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern