Nachwuchs bei seltenen Zwergeseln im Stralsunder Zoo

Stralsund (dpa/mv). Im Stralsunder Zoo hat es erstmals Nachwuchs bei den seltenen Asinara-Zwergeseln gegeben. Das Fohlen sei bereits Ende September geboren worden und trage den Namen Pepino, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das Tier sei besonders, weil die Zwergeselrasse vom Aussterben bedroht sei und derzeit kaum mehr als 100 Tiere weltweit existierten.

„Das Engagement für die Erhaltung seltener Haustierrassen gehört zum Markenkern des Stralsunder Zoos“, wurde Zoodirektor Christoph Langner zitiert. Die beiden Eltern Alba und Biscotto waren den Angaben zufolge vor zwei Jahren in den Zoo gekommen.

Um die Zuchtgeschichte dieser Rasse ranken sich laut Stadt einige Geschichten, insbesondere die, wie sie überhaupt auf die berüchtigte Gefängnisinsel Asinara in Italien gekommen sei. Einer Legende nach stammten die ersten Esel von einem ägyptischen Schiff, das in der Nähe der Insel gesunken sein soll. Einige Tiere hätten demnach die Insel schwimmend erreicht und so die Population begründet, hieß es.

